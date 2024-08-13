В США удивились потерям ВСУ в Курской области

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область достигают 60%. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

Джонсон утверждает, что это должна была быть быстрая вылазка. По его словам, в текущий момент уже нет 1,4 тыс. украинских солдат.

Экс-сотрудник ЦРУ считает, что украинская сторона не обладает необходимыми силами и ресурсами, чтобы укрепиться в Курской области. Он добавил, что российские войска «усиливают удары по ВСУ и уничтожают их танки и бронемашины».

До этого представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали заявила, что Европейский союз (ЕС) не комментирует происходящее в Курской области, однако поддерживает право Украины на самозащиту.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее британский аналитик оценил ситуацию для ВСУ в Курской области.