Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан признался, что смотрит на будущее Украины пессимистично. Свое мнение он выразил в интервью журналу Foreign Policy.

По словам дипломата, конфликт на Украине не закончится так, как того желает Киев и его западные партнеры.

На текущий момент, по словам Салливана, стороны не стремятся к какому-либо диалогу, из-за чего ситуация может зайти в тупик. Подобный исход событий «лучшее, на что можно надеяться», уверен бывший посол Штатов.

14 июня президент России Владимир Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Однако 12 августа глава государства заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ. По мнению Путина, в данный момент Киев при поддержке Запад пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах.

Ранее СМИ назвали предложения Путина по Украине реальными.