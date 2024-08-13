В США профсоюз подал иск против Трампа и Маска

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности США (UAW) выступил с судебным иском в отношении экс-президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в угрозах и запугивании рабочих. Об этом говорится в заявлении организации.

Поводом для иска стало интервью Трампа, данное Маску на платформе социальной сети Х 13 августа. В нем собеседники сошлись во мнении, что бастующих рабочих следует увольнять.

«Согласно федеральному законодательству, работники не могут быть уволены за участие в забастовке, а угроза сделать это является незаконной в соответствии с Национальным законом о трудовых отношениях», — сказано в заявлении профсоюза.

В этом же заявлении президент UAW Шон Фейн назвал Трампа подонком, который «выступает против всего, за что выступает наш профсоюз» и заявил, что экс-президент «всегда будет на стороне миллиардеров», а не рабочих.

В том же интервью Маск высказал инициативу о своем возможном участии в администрации Дональда Трампа (в случае его победы на выборах) для контроля над госрасходами. Трамп, в свою очередь, его поддержал.

Ранее Маск заявил, что его интервью с Трампом набрало миллиард просмотров.