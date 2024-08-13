В Совбезе ООН Россия заявила о выбранном Киевом пути эскалации конфликта

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область демонстрирует, что Киев выбрал путь на эскалацию конфликта и расширение военных действий. Такое мнение выразил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Соответствующая дискуссия развернулась на неформальном заседании Совета Безопасности ООН на тему «преступлений ВСУ и националистических батальонов».

По словам Полянского, недавние события в Курской области стали «лучшим опровержением» тезисов представителей западных стран, заявлявших, что власти Украины склоняются к мирному завершению конфликта.

«Ответ получен, и он заключается в однозначном выборе в пользу эскалации и военных действий», — сказал Полянский.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Западе раскрыли худший для Украины исход операции под Курском.