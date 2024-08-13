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В США указали ВСУ на их большую ошибку в зоне боевых действий

MWM: ВСУ оставили уязвимым самый ценный боевой самолет Су-27

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Alexander Ermochenko/AP

Командование ВСУ допустило большую ошибку, в результате которой российская армия смогла уничтожить «самый ценный» истребитель Су-27 на авиабазе в Миргороде, таковых у Украины осталось «немного». Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Кадры, опубликованные 13 августа, показывают уничтожение одного из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины на авиабазе Миргород… Ожидается, что… критические замечания будут высказаны и в адрес руководства Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в ВСУ могут столкнуться с критикой после уничтожения истребителя, поскольку Су-27 является «самым ценным боевым самолетом».

До этого минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки уничтожили истребитель Су-27, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.

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