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Назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО

Советник главы ДНР Кимаковский: освобождение Торецка станет «успехом лета»

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Освобождение города Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) может стать «успехом лета» для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета», — заявил советник.

По словам Кимаковского, на этом направлении российские войска «серьезно двигают противника». Советник отметил, что в день иногда получается пройти километры расстояния в районе Торецка.

По мнению Кимаковского, в ближайшее время будет сообщаться о серьезных боевых действиях в самом Торецке. Советник подчеркнул, что в ближайшее время ВС РФ освободят этот населенный пункт, потому что он штурмуется «не в лоб, а справа и слева».

Советник главы ДНР отметил, что город зажимается «в клещи» с двух сторон. Украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Ранее сообщалось, что ВСУ не удержались у Торецка из-за незнания местности и медленных приказов.

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