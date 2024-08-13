Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал похвалу сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) в адрес украинского лидера Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область.

По словам Долгова, операция украинских войск на территории российского региона не стала сюрпризом для Вашингтона, и заявления Грэма это лишь подтвердили.

«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», — отметил сенатор Константин Долгов.

Он добавил, что США не просто знали о готовящемся нападении на Курскую область, но и принимали непосредственное участие в его подготовке.

До этого Грэм заявил в разговоре с Зеленским, что «после двух с половиной лет Украина продолжает держать свои позиции и даже совершила нападение на Россию». Сенатор также выразил гордость Киевом и его действиями в российском приграничье.

Как сообщал накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, под оккупацией Вооруженных сил Украины в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ сил ВСУ.