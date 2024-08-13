В Госдуме объяснили, почему Вашингтон хочет сменить Зеленского

Нынешнего украинского лидера ждет судьба «использованной марионетки». Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США подбирают замену Владимиру Зеленскому.

«В чем заключается роль марионетки? Когда хозяину выгодно, тебя выводят на сцену, о тебе заботятся, тебя финансируют и всячески ублажают. А когда твоя функция исчерпана, тебя отправляют на свалку истории, и все о тебе очень быстро забывают», — отметил Новиков.

Он добавил, что как только Запад решит, что время Зеленского истекло, его сразу заменят на другую персону.

13 августа СВР сообщила, что американская элита активно ищет замену Зеленскому.

Уточняется, что нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей фигуры, по данным службы, рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. В СВР также отметили, что новый президент страны может быть более готов к переговорам с Россией.

Ранее в СВР назвали Зеленского угрозой для других стран.