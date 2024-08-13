Бывший посол сделал заявление о политике США в отношении России

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан предупредил, что у Вашингтона заканчиваются рычаги давления на Россию, приведя в качестве примера события на Украине. Его цитирует журнал Foreign Policy.

Салливан подчеркнул, что если бы США обладали возможностями подчинить Россию своей воле, то это бы уже произошло на Украине. В связи с этим он задался вопросом, чем теперь Вашингтон будет угрожать Москве.

По его словам, Соединенные Штаты уже использовали «множество кнутов» в адрес России из-за боевых действий на Украине.

До этого Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию» при нападении на территорию Курской области. Экс-посол также добавил, что ждет от президента России Владимира Путина «настолько решительной реакции, насколько это возможно», с целью вытеснить ВСУ с территории РФ.

Он также заявлял, что Украина останется приоритетом для США независимо от исхода предстоящих президентских выборов в стране.

Ранее бывший посол США сделал признание по работе в России.