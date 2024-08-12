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Бывший посол США сделал признание по работе в России

Экс-посол США Салливан опубликовал мемуары, посвященные работе в России

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Бывший посол США в Москве Джон Салливан выпустил книгу под названием «Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны России против Запада», пишет «Коммерсант». По информации издания, в материале американский дипломат кратко рассказывает в целом о своей карьере, уделяя особое внимание деятельность на пост руководителя диппредставительства.

«Работа в качестве посла США в Москве всегда была нелегкой… Мой друг и предшественник на посту посла в России Уильям Бернс [на данный момент глава ЦРУ] говорил, что, когда он служил в Москве, у него появились седые волосы. Эта должность никогда не была просто приятной работой, состоящей из коктейльных вечеринок и вежливого общения с коллегами-дипломатами и чиновниками Министерства иностранных дел», — цитирует книгу Салливана «Ъ».

Как отмечает «Коммерсант», дипломат получил назначение посолом еще во время президентства Дональда Трампа и сохранил пост с приходом Джо Байдена, что бывает не часто в американской политической системе. В книге Салливан рассказывает, как чуть не лишился должности в Госдепе из-за санкций против России, называет Москву одним из самых грозных противников США и говорит о «специальной дипломатической операции» в виду начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

«Наши отношения с Россией вступили в такой сложный и мрачный период, какого не было при моей жизни», — добавил дипломат, подчеркнув, что на время его работы выпали как коронавирусные ограничения, так и начало специальной военной операции РФ.

Ранее в США заявили об утрате уважения России.

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