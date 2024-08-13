В Раде уверены в новых «сюрпризах» от ВСУ после атаки на Курскую область

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик заявила об «уверенности» в том, что у ВСУ осталось «много сюрпризов» после атаки на Курскую область. Ее слова приводит телеканал Sky News.

По ее мнению, атака на Курскую область стала «большим сюрпризом» для России и ее союзников. Целью вторжения она назвала намерение показать миру, что РФ «не непобедима», указала депутат.

Она также отвергла сомнения в том, что провал операции может поставить под угрозу поддержку со стороны Запада.

«Мы используем разные инструменты, чтобы заставить Россию прекратить войну. За два с половиной года наши западные партнеры не смогли оказать достаточно давления на Россию, <…> поэтому мы делаем то, что в наших руках…» — сказала Рудик.

До этого командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов, говорил, что российские военнослужащие уже уничтожили большую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованных при попытке нападения на Курскую область.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Западе раскрыли худший для Украины исход операции под Курском.