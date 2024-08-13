На Западе раскрыли худший для Украины исход операции под Курском

При худшем исходе операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России Киев потеряет ценные резервы. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Если же операция Украины под Курском будет успешной, России придется передислоцировать туда силы с зоны проведения спецоперации, где украинские военные сейчас находятся под давлением. Тогда будет достигнуто желаемое Киевом облегчение фронта, предположил военный.

Райснер добавил, что если ВСУ удастся удержать занимаемые под Курском районы, то в таком случае появится «разменная монета» для переговоров.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.