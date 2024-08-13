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Белоруссия готова помочь Белгородской области

Посол Рогожник: Белоруссия готова оказать помощь жителям Белгородской области

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Посольство Республики Беларусь в РФ

Белоруссия готова оказать разностороннюю помощь жителям Белгородской области России. Об этом заявил посол Белоруссии в России Александр Рогожник во время визита в регион, сообщает МИД республики.

Рогожник посетил Белгородскую область 13 августа. Он побывал на предприятиях региона, а на переговорах с губернатором региона Вячеславом Гладковым стороны «рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере, ЖКХ и строительстве, поставках пассажирского транспорта».

«Хочу высказать слова искренней поддержки, соболезнования пострадавшим. Боль, которую испытывают белгородцы, не проходит мимо нас. Готовы оказать всю возможную помощь жителям региона. Мы всегда рядом с вами», — сказал посол Белоруссии.

12 августа секретари Совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович обсудили украинский конфликт. По итогам переговоров было заявлено, что обе страны одинаково оценивают геополитическую обстановку в мире и намерены укреплять стратегическое партнерство.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях ВВС и ПВО в России.

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