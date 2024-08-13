Евросоюз раскритиковал Польшу за создание буферной зоны на границе с Белоруссией

Депутаты Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали власти Польши из-за создания буферной зоны на границе с Белоруссией. Об этом говорится в обращении депутатов, опубликованном на сайте парламента.

Парламентарии напомнили, что в июле 2023 года польский парламент принял закон, который разрешает полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пройти через буферную зону на польско-белорусской границе.

Депутаты обвинили польские власти в бесчеловечности, а закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, включая Совет Европы.

До этого политолог Андрей Суздальцев говорил, что, несмотря на напряженные отношения между Польшей и Белоруссией, первая не решается закрыть границу с соседом, поскольку от этого может пострадать ее экономика.

Как говорил политический аналитик Артем Агафонов, тесные экономические связи Польши и Белоруссии сохраняются во многом из-за Китая.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.