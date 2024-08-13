Путин: Россия внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящие на Ближнем Востоке события не остаются без внимания России. Об этом пишет РИА Новости.

Во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом он обратил внимание, что Россия в данный момент вынуждена отстаивать свои интересы с оружием в руках, однако другие важные мировые события также остаются в поле зрения Москвы.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — отметил он.

Встреча двух лидеров проходит в Ново-Огарево. Основной темой переговоров являются вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Также вероятно будет затронута гуманитарная катастрофа в секторе Газа.

До этого палестинский лидер Аббас заявлял, что направляется в Россию координировать позиции и укрепить отношения между государствами. Он отмечал, что РФ и Палестина имеют крепкие исторические связи.

Ранее президент Палестины рассказал о плане по восстановлению сектора Газа.