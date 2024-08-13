Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке

Путин: происходящее на Ближнем Востоке не остается без внимания России

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящие на Ближнем Востоке события не остаются без внимания России. Об этом пишет РИА Новости.

Во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом он обратил внимание, что Россия в данный момент вынуждена отстаивать свои интересы с оружием в руках, однако другие важные мировые события также остаются в поле зрения Москвы.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — отметил он.

Встреча двух лидеров проходит в Ново-Огарево. Основной темой переговоров являются вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Также вероятно будет затронута гуманитарная катастрофа в секторе Газа.

До этого палестинский лидер Аббас заявлял, что направляется в Россию координировать позиции и укрепить отношения между государствами. Он отмечал, что РФ и Палестина имеют крепкие исторические связи.

Ранее президент Палестины рассказал о плане по восстановлению сектора Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами