Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина удивлена нежеланием России перебрасывать военных с Донбасса в Курскую область. Публикация появилась в его блоге в YouTube.

По его словам, нет никаких признаков, что ВС РФ перебрасывают резервы с Донбасса на территорию Курской области. Такое развитие событий вызывает тревогу у ряда украинских военных чиновников, указал эксперт.

Меркурис также отметил, что среди самых ярых сторонников Киева есть очень много сомневающихся в перспективах атаки ВСУ на российский регион.

До этого The Economist писал, что Киев не смог оттянуть российские силы с Донбасса и харьковского направления, в связи с чем массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение ВСУ в зоне боевых действий.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Совфеде предупредили Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.