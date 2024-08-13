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Стало известно о неготовности США к ядерному конфликту с Китаем

Asia Times: США плохо подготовлены к потенциальному ядерному конфликту с Китаем

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Быстрая модернизация Китаем ядерного оружия привлекает внимание к устаревшему состоянию подобного арсенала у США, и ставит вопрос о необходимости переосмысления стратегии Вашингтона на фоне снижения порога применения такого вида вооружений. Об этом пишет Asia Times со ссылкой на доклад Центра новой американской безопасности.

Согласно докладу, меняющаяся ядерная динамика в Индо-Тихоокеанском регионе, связанная с модернизацией КНР своих арсеналов, увеличивает вероятность применения нестратегического ядерного оружия при возможном конфликте из-за Тайваня.

«В докладе подчеркивается, что после начала ядерной эскалации могут произойти взаимные тактические ядерные обмены, не обязательно приводящие к всеобщей ядерной войне, что является существенным отходом от моделей сдерживания эпохи холодной войны», — пишет AT.

По данным доклада, США плохо подготовлены к новой реальности, в том числе в отношении стратегии и возможностей применения ядерного оружия. Исследование также подчеркивает стратегическую важность и уязвимость союзников США в регионах, таких как Япония и Австралия.

«В докладе также подчеркивается необходимость адаптации стратегического мышления и возможностей США для решения проблем, связанных с ядерной экспансией Китая на Индо-Тихоокеанском театре военных действий», — указывает издание.

Ранее в США признали, что ядерный арсенал страны устарел.

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