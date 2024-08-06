В США признали, что ядерный арсенал страны устарел

Ядерный арсенал США устарел и нуждается в модернизации до уровня России и Китая. Об этом пишет журнал National Interest.

«Ядерный арсенал Америки настолько стар, что наши враги могут больше не бояться его — и, действительно, могут быть воодушевлены нашими усилиями по модернизации этого самого арсенала», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в целях «реального сдерживания, Соединенные Штаты должны «расширить и диверсифицировать» свой стратегический арсенал, чтобы не отставать от России и Китая в этой сфере.

До этого американское Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) сообщало, что Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками.

Эти данные свидетельствуют о том, что запас ядерного оружия постепенно снижается. В конце 1989 года запас ядерных боеголовок составлял 22 217, что на 83% больше, чем в 2023 году.

Ранее в Белоруссии назвали условия применения тактического ядерного оружия.