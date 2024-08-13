Посол РФ обрушился с критикой на политиков ФРГ за поддержку атаки на Курскую область

Заявления политических элит Германии о поддержке атаки ВСУ на территорию Курской области обескураживают цинизмом. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, его слова приводит РИА Новости.

«Заявления отдельных политиков ФРГ, поддержавших варварское нападение украинских военных на мирное население Курской области, в том числе с применением германского оружия, обескураживают своим цинизмом», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, атакой на Курскую область власти Украины в очередной раз продемонстрировали террористическую сущность режима в стране.

Нечаев отметил, что предпринятая ВСУ операция не имеет смысла с военной точки зрения и не может как-либо изменить ход специальной военной операции на Украине.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее британский политик назвал атаку ВСУ на Курскую область самоубийственной.