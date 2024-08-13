В МИД Ирана сочли призывы Запада не бить по Израилю лишенными логики

Иран считает, что призывы государств Запада к сдержанности по отношению к Израилю противоречат принципам международного права. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Насер Канаани, сообщает Reuters.

По его словам, совместное заявление ФРГ, Франции и Британии, в котором они призывают Тегеран не наносить удар по еврейскому государству, лишено политической логики.

«Без каких-либо возражений против преступлений сионистского режима [Израиля], заявление трех европейских стран нагло требует от Ирана не реагировать на нарушение его суверенитета и территориальной целостности», — сказал Канаани.

Представитель МИД заверил, что Иран полон решимости сдерживать Израиль, в связи с чем призвал Запад выступить против конфликта в секторе Газа и разжигания войны с еврейским государством.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее США попросили союзников убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке.