Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Ирана сочли призывы Запада не бить по Израилю лишенными логики

МИД Ирана счел призывы Запада не бить по Израилю лишенными политической логики

close
100%
Телеграм-канал «MFAIran»

Иран считает, что призывы государств Запада к сдержанности по отношению к Израилю противоречат принципам международного права. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Насер Канаани, сообщает Reuters.

По его словам, совместное заявление ФРГ, Франции и Британии, в котором они призывают Тегеран не наносить удар по еврейскому государству, лишено политической логики.

«Без каких-либо возражений против преступлений сионистского режима [Израиля], заявление трех европейских стран нагло требует от Ирана не реагировать на нарушение его суверенитета и территориальной целостности», — сказал Канаани.

Представитель МИД заверил, что Иран полон решимости сдерживать Израиль, в связи с чем призвал Запад выступить против конфликта в секторе Газа и разжигания войны с еврейским государством.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее США попросили союзников убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами