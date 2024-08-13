США попросили союзников убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке

США просят всех союзников, в том числе Турцию, убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского посла в Анкаре Джеффа Флейка.

«Они (представители Турции. — Прим. ред.) делают все возможное, чтобы не допустить эскалации... кажется, [они] более уверены, чем мы, в том, что эскалации не будет», — сказал Флейк в интервью агентству.

13 августа портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники сообщил, что Иран демонстрирует активность, напоминающую действия, предшествовавшие атаке на Израиль в апреле этого года.

12 августа сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке в случае удара Тегерана по Израилю. Британский политик призвал исламскую республику воздержаться от нападения на Израиль, добавив, что война не в чьих-либо интересах.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.