Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные эксперты отреагировали на закон о запрете гаджетов в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: мессенджеры в зоне СВО контролируются врагом

close
100%
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на использование гаджетов военными в зоне проведения спецоперации поможет предотвратить удары по российским позициям, считает капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. Звонки с помощью смартфонов и мессенджеры контролируются украинской стороной, поэтому допускать их нельзя, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Говоря об опасности смартфонов в зоне СВО, Дандыкин напомнил об ударах Вооруженных сил Украины по российскому военному лагерю в Макеевке, который произошел в новогоднюю ночь. По словам эксперта, в этом случае причиной стали разговоры через системы связи, которые перехватывает украинская сторона. Подобных случаев было много, поэтому утвержденные меры необходимы, убежден Дандыкин.

По этой же причине во время военной службы в Сирии бойцы звонили только по специальным стационарным телефонам, не позволяющим врагу перехватить сигнал, добавил эксперт.

«Сейчас все эти мессенджеры контролируются врагом. Поэтому все разговоры людей, все это засекается, в том числе из космоса. Получается, что люди гибнут. Поэтому это все правильно», — сказал он, добавив, что разрешать звонки можно лишь далеко за линиями соприкосновения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение и исполнение дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих в зоне проведения СВО. В список грубых проступков входит ношение гаджетов, которые позволяют распространять фотографии, аудио, видео и геолокацию в зоне боевых действий. Ответственность не распространяется на электронные устройства, используемые для исполнения служебных обязанностей.

Ранее Совфед одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами