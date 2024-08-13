Военные эксперты отреагировали на закон о запрете гаджетов в зоне СВО

Запрет на использование гаджетов военными в зоне проведения спецоперации поможет предотвратить удары по российским позициям, считает капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. Звонки с помощью смартфонов и мессенджеры контролируются украинской стороной, поэтому допускать их нельзя, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Говоря об опасности смартфонов в зоне СВО, Дандыкин напомнил об ударах Вооруженных сил Украины по российскому военному лагерю в Макеевке, который произошел в новогоднюю ночь. По словам эксперта, в этом случае причиной стали разговоры через системы связи, которые перехватывает украинская сторона. Подобных случаев было много, поэтому утвержденные меры необходимы, убежден Дандыкин.

По этой же причине во время военной службы в Сирии бойцы звонили только по специальным стационарным телефонам, не позволяющим врагу перехватить сигнал, добавил эксперт.

«Сейчас все эти мессенджеры контролируются врагом. Поэтому все разговоры людей, все это засекается, в том числе из космоса. Получается, что люди гибнут. Поэтому это все правильно», — сказал он, добавив, что разрешать звонки можно лишь далеко за линиями соприкосновения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение и исполнение дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих в зоне проведения СВО. В список грубых проступков входит ношение гаджетов, которые позволяют распространять фотографии, аудио, видео и геолокацию в зоне боевых действий. Ответственность не распространяется на электронные устройства, используемые для исполнения служебных обязанностей.

Ранее Совфед одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах.