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В США усомнились в возможностях ВСУ удерживать территории под Курском

AP: атака ВСУ под Курском истощит наиболее боеспособные подразделения Украины

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области может привести к истощению наиболее боеспособных подразделений армии, а попытка обеспечить долгосрочное присутствие в регионе является «очень сложной задачей». Такую оценку дает Associated Press.

В материале отмечается, что вторжение в Россию «может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донецке без жизненно важного подкрепления». Кроме того, линии снабжения ВСУ в регионе крайне уязвимы для российской артиллерии, говорится в тексте.

«Поддерживать силы любого размера в России и защищаться от контратак будет сложно, учитывая ограниченные резервы, доступные Украине», — заявил в беседе с AP эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в ловушке на территории Курской области. По его словам, наступление ВСУ в российском регионе не только проваливается, но ситуация развивается для них в обратном направлении. Украинская армия попала в ловушку, которую сама себе устроила, считает эксперт.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ прокомментировал атаку Украины на Курскую область.

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