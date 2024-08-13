Экс-сотрудник ЦРУ прокомментировал атаку Украины на Курскую область

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dualogue Works заявил, что атака Украины на Курскую область лишена смысла из-за нехватки ресурсов.

«Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, <...> неограниченные поставки танков <...> и несколько истребителей F-16. <...> Но у них нет всего этого!» — пояснил он.

По мнению Джонсона, Украина уже проиграла в этом конфликте. Он пояснил, что способность ВСУ вести боевые действия уменьшаются с каждым днем и все новыми потерями.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ в настоящий момент находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км. На этих территориях остались порядка двух тысяч мирных жителей, об их судьбе пока ничего не известно.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, какие районы Курской и Белгородской областей эвакуируют из-за атаки ВСУ.