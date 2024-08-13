Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей, менее дискуссионной фигуры в качестве преемника Зеленского рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Отмечается, что новый лидер Украины может быть более готов к переговорам с Россией.

В декабре 2023 года глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что на замену Зеленскому рассматриваются бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Эти фигуры якобы обсуждались в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре 2023 года встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Ранее Путин заявил, что ВСУ напали на Курскую область, чтобы улучшить позиции на переговорах, и сделали это по поручению Запада.