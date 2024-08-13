Возможность переговоров России и Украины назвали фантастикой

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин назвал фантастикой возможные переговоры между РФ и Украиной в декабре. Его слова передает «Лента.ру».

«Пока это выглядит как политическая фантастика, потому что к декабрю многое может поменяться. Особенно вот эти прорывы в Курской области как раз демонстрируют обратное: никто ни о каких переговорах не хочет думать.

Тем более, что ситуация может поменяться. Не факт, что в США к власти придет Дональд Трамп, который крайне негативно относится к Украине и не факт, что ему позволят разыграть «украинскую карту». Ситуация на поле боя также может поменяться», — заявил эксперт.

Накануне турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинцев готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, пройдут в декабре 2024 года.

12 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

По мнению президента РФ, в данный момент Киев при поддержке Запада пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет.

Ранее ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью дрона-камикадзе.