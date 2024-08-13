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Дипломат РФ прокомментировал заявление МАГАТЭ по пожару на Запорожской АЭС

Ульянов заявил, что фейк Украины о поджоге РФ покрышек на ЗАЭС был разоблачен

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) своим заявлением по пожару на Запорожской АЭС (ЗАЭС) разоблачило ложную информацию Украины, что в возгорании виновна Россия. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Украинская сторона заявляла, что причиной пожара стал поджег на территории градирни огромного количества автомобильных покрышек, напомнил Ульянов.

«Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. <...> Таким образом, украинский фэйк был разоблачен в течение суток», — написал дипломат.

МАГАТЭ в своем заявлении по поводу ситуации на ЗАЭС сообщало, что специалисты агентства не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни градирни станции.

Группа экспертов пока не смогла сделать окончательных выводов о причине пожара на основе полученных данных и наблюдений, добавили там.

11 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут захватить Запорожскую АЭС.

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