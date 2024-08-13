НАТО обвинили в отказе от дипломатии в конфликте РФ и Украины

Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен обвинил страны НАТО в отказе от дипломатических средств для деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Об этом он написал в соцсети X.

По словам эксперта, Североатлантический альянс продолжает отвергать дипломатические средства, а Европейский союз (ЕС) наказывает государства-члены, которые пытаются вернуться к дипломатии.

Дизен также указал на то, что политика НАТО отчетливо показала свою сущность после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Альянс поддержал атаки по территории России, а сам конфликт, по его мнению, не имеет ничего общего с «помощью Украине».

До этого бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию» при нападении на территорию Курской области. Он также добавил, что ждет от президента России Владимира Путина «настолько решительной реакции, насколько это возможно», с целью вытеснить ВСУ с территории РФ.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром ВСУ пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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