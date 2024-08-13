Американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время своего посещения Киева похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве нападение на российский регион назвали терактом и провокацией.

«После двух с половиной лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», — отметил американский сенатор.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Минобороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Как рассказали военные, ВСУ атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов.

Уже к вечеру 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о их судьбе ничего не известно. Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, отметил Смирнов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.