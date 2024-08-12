Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе опровергли сообщения о тайных переговорах с Мадуро

Госдеп: США не делали Мадуро предложений об амнистии

close
100%
Depositphotos

США не предлагали лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию в обмен на отставку до окончания срока полномочий. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя госдепа Веданта Пателя сообщает РИА Новости.

По словам Пателя, Соединенные Штаты «не делали никаких предложений об амнистии для Мадуро или других» с момента проведения недавних выборов в Венесуэле, после которых в стране начались протесты.

Представитель госдепа заявил, что Вашингтон «рассматривает варианты давления на Мадуро с целью возвращения Венесуэлы на путь демократии».

11 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты в ходе тайных переговоров предложили Николасу Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. В публикации отмечалось, что Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинения в причастности к наркотерроризму, выдвинутые Министерством юстиции США в 2020 году.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

3 августа законодатели США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее сообщалось, что Венесуэла обсуждает с союзниками создание зоны, свободной от санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами