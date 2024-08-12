В Госдепе опровергли сообщения о тайных переговорах с Мадуро

США не предлагали лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию в обмен на отставку до окончания срока полномочий. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя госдепа Веданта Пателя сообщает РИА Новости.

По словам Пателя, Соединенные Штаты «не делали никаких предложений об амнистии для Мадуро или других» с момента проведения недавних выборов в Венесуэле, после которых в стране начались протесты.

Представитель госдепа заявил, что Вашингтон «рассматривает варианты давления на Мадуро с целью возвращения Венесуэлы на путь демократии».

11 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты в ходе тайных переговоров предложили Николасу Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. В публикации отмечалось, что Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинения в причастности к наркотерроризму, выдвинутые Министерством юстиции США в 2020 году.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

3 августа законодатели США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее сообщалось, что Венесуэла обсуждает с союзниками создание зоны, свободной от санкций.