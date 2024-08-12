Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН осудил атаку израильских войск на школу в секторе Газа

Гутерриш осудил ракетный удар Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа

close
100%
AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар израильских войск по школе «Эт-Табиин», которая находится в секторе Газа. Об этом сообщили в офисе руководителя всемирной организации.

«Генсек ООН осуждает продолжающееся насилие в секторе Газа, в том числе над женщинами и детьми», — говорится в публикации.

В офисе Гутерриша назвали «устрашающей» атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на образовательное учреждение в палестинском анклаве. По информации ООН, сейчас школа «Эт-Табиин» выполняет роль убежища для сотен семей.

Представители генсека добавили, что руководитель всемирной организации «приветствует посреднические усилия» США по возобновлению переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. То же касается миротворческой работы Катара и Египта.

Школа «Эт-Табиин» подверглась атаке утром 10 августа. В израильских войсках заявили, что в образовательном учреждении якобы находился штаб ХАМАС.

Как сказали представители ЦАХАЛ, командование приняло все необходимые меры для снижения числа пострадавших среди мирных жителей. Тем не менее в результате удара ранения получили более 100 человек.

Ранее Совет Безопасности ООН назначил дату заседания по атаке ЦАХАЛ на школу в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами