Генсек ООН осудил атаку израильских войск на школу в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар израильских войск по школе «Эт-Табиин», которая находится в секторе Газа. Об этом сообщили в офисе руководителя всемирной организации.

«Генсек ООН осуждает продолжающееся насилие в секторе Газа, в том числе над женщинами и детьми», — говорится в публикации.

В офисе Гутерриша назвали «устрашающей» атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на образовательное учреждение в палестинском анклаве. По информации ООН, сейчас школа «Эт-Табиин» выполняет роль убежища для сотен семей.

Представители генсека добавили, что руководитель всемирной организации «приветствует посреднические усилия» США по возобновлению переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. То же касается миротворческой работы Катара и Египта.

Школа «Эт-Табиин» подверглась атаке утром 10 августа. В израильских войсках заявили, что в образовательном учреждении якобы находился штаб ХАМАС.

Как сказали представители ЦАХАЛ, командование приняло все необходимые меры для снижения числа пострадавших среди мирных жителей. Тем не менее в результате удара ранения получили более 100 человек.

Ранее Совет Безопасности ООН назначил дату заседания по атаке ЦАХАЛ на школу в секторе Газа.