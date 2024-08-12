В Венгрии встревожились из-за атаки ВСУ на Курскую область

Советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан, комментируя атаку украинских войск на Курскую область, призвал международное сообщество «проснуться». Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что за последние несколько дней конфликт между Москвой и Киевом значительно обострился. Советник главы правительства назвал подобное развитие событий «тревожным».

«Мир должен проснуться сейчас же! Нет смысла праздновать успехи одной или другой стороны», — написал Орбан.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сейчас в ряде приграничных районов Курской и Белгородской областей проходит эвакуация населения. При этом президент РФ Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за ее атаки.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад об атаке на Курскую область.