Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии встревожились из-за атаки ВСУ на Курскую область

Советник Орбана призвал мир проснуться из-за атаки ВСУ на Курскую область

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан, комментируя атаку украинских войск на Курскую область, призвал международное сообщество «проснуться». Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что за последние несколько дней конфликт между Москвой и Киевом значительно обострился. Советник главы правительства назвал подобное развитие событий «тревожным».

«Мир должен проснуться сейчас же! Нет смысла праздновать успехи одной или другой стороны», — написал Орбан.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сейчас в ряде приграничных районов Курской и Белгородской областей проходит эвакуация населения. При этом президент РФ Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за ее атаки.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад об атаке на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами