Россия поставит вопрос обстрелов Запорожской АЭС в МАГАТЭ

Российская Федерация поставит вопрос обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) на сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая пройдет в сентябре. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас у России «лежат на столе» все опции, в том числе созыв внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ.

«Очередная сессия состоится также начиная с 9 сентября, где этот вопрос мы, естественно, начнем ставить», — сказал дипломат.

Он также выразил надежду, что МАГАТЭ достаточно быстро даст оценку по итогам инспекции, которую эксперты агентства провели на месте атаки объекта на территории ЗАЭС.

11 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадала нефункционирующая градирня – это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.