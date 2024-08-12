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Путин отказался вести переговоры с Украиной

Путин: с атакующим мирных граждан Киевом не о чем говорить

Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», — задался вопросом Путин во время совещания по ситуации на границе с Украиной.

По мнению президента РФ, в данный момент Киев при поддержке Запад пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее ФСБ показала видео с плененным в Курской области бойцом ВСУ.

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