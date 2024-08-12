Политолог рассказал, как Польша зависит от белорусской контрабанды

Несмотря на напряженные отношения между Польшей и Белоруссией, первая не решается закрыть границу с соседом, поскольку от этого может пострадать ее экономика, считает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Контрабанду сигаретами можно назвать народным промыслом. <...> Из Белоруссии табачные изделия попадают на рынки ЕС и ЕАЭС, таким образом, это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран», — пояснил эксперт.

Как отметил политический аналитик Артем Агафонов, тесные экономические связи Польши и Белоруссии сохраняются во многом из-за Китая. Компании из КНР используют Минск, чтобы поставлять свою продукцию в европейские страны. Существование этого канала выгодно всем сторонам, и перекрыть его могут только в случае начала войны.

9 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее Лукашенко назвал границы Украины, Польши, Литвы и Латвии «бешеными».