Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, как Польша зависит от белорусской контрабанды

Политолог Суздальцев: Польша экономически зависима от контрабанды из Белоруссии

close
100%
Global Look Press

Несмотря на напряженные отношения между Польшей и Белоруссией, первая не решается закрыть границу с соседом, поскольку от этого может пострадать ее экономика, считает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Контрабанду сигаретами можно назвать народным промыслом. <...> Из Белоруссии табачные изделия попадают на рынки ЕС и ЕАЭС, таким образом, это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран», — пояснил эксперт.

Как отметил политический аналитик Артем Агафонов, тесные экономические связи Польши и Белоруссии сохраняются во многом из-за Китая. Компании из КНР используют Минск, чтобы поставлять свою продукцию в европейские страны. Существование этого канала выгодно всем сторонам, и перекрыть его могут только в случае начала войны.

9 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее Лукашенко назвал границы Украины, Польши, Литвы и Латвии «бешеными».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами