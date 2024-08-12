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Польских фермеров призовут в армию для военных учений осенью-зимой

Interia: польских фермеров будут призывать в армию на учения осенью-зимой

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Shutterstock

Польских фермеров призовут осенью-зимой в армию с целью проведения военных учений, ранее такая практика осуществлялась весной-летом. Об этом сообщает польский портал Interia.

«Осенью и зимой фермеров будут призывать на военные учения — решило министерство национальной обороны. Как пояснили в Минсельхозе, в этот период интенсивность работы в хозяйствах значительно ниже, чем летом», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщает портал, министерство сельского хозяйства и сельского развития ранее направило письмо в минобороны относительно освобождения фермеров от военных учений.

Поясняется, что ранее учения в том числе с участием фермеров Польши проводились в августе, однако дата была изменена из-за поступивших «многочисленных запросов» по этому поводу.

Отмечается, что всего могут быть мобилизованы до 200 тысяч фермеров.

До этого представитель объединения польских аграриев Orka Михал Боровяк заявил, что правительство Польши не выполнило обещания по прекращению поставок украинского зерна, данное фермерам республики. Он заявил, что фермеры осенью «100% выйдут на улицы».

Ранее польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с мигрантами.

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