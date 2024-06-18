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Польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с мигрантами

Польские фермеры разлили вдоль границы свиной навоз для защиты от нелегалов

Фермеры в Польше разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией для борьбы с нелегальными мигрантами из мусульманских стран. Об этом сообщило движение «Общепольский протест фермеров» в социальной сети Х.

«С сегодняшнего дня мы начинаем поливать приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией», — сказал один из фермеров.

Участники акции обосновали свой выбор тем, что свиной навоз сможет отпугнуть мигрантов-мусульман, поскольку свинья в исламе считается нечистым животным.

Таким образом польские фермеры решили продемонстрировать свою солидарность с пограничниками страны и «показать правительству, как нужно защищать территорию».

17 июня польская пограничная охрана сообщила, что четыре нелегальных мигранта пытались попасть в Польшу в вагоне товарного поезда с керамзитом, который ехал из Белоруссии. Нелегалами оказались граждане Алжира в возрасте от 21 до 29 лет, один из них был ранее судим в Нидерландах.

Ранее в Польше раскрыли схему завоза нелегалов в страну с Запада.

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