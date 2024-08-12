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В Германии рассказали о последствиях для Украины после провала в Курской области

Аналитик Грессель: провал ВСУ в Курской области станет концом для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский недооценил возможные фатальные для него последствия атаки на Курскую область России. Такое мнение высказал эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью журналу Spiegel.

По мнению аналитика, неудачи под Курском станут концом для Украины.

Грессель заявил, что боевые действия на территории Курской области потребуют от Украины огромного количества живой силы и техники, — все это могло бы пригодиться в Донбассе. Провал Киева в российском регионе и поражение в Донецкой народной республике вызовут у украинских военнослужащих множество вопросов к командирам. Необдуманное решение украинских властей рискует стать началом конца для Вооруженных сил страны, предупредил эксперт.

Грессель добавил, что провал ВСУ в Курской области поставит под угрозу и без того малую помощь Украине со стороны западных союзников.

Ранее Times сообщил, что Зеленский давил на командование ВСУ ради атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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