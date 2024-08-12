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В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Трампа и Фицо

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич является целью после покушений на Трампа и Фицо

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Darko Vojinovic/AP

После покушений на экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Сербии Александр Вучич также может находиться в опасности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», — подчеркнул он.

По словам Вулина, со всеми, кто выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, «что-то происходит».

До этого Вулин заявил, что конфликт на Украине можно было разрешить еще в 2022 году в Стамбуле. Он выразил уверенность, что этого не получилось сделать, так как «Западу не нужен мир». Он заявил, что решение о мире на Украине принимают страны и политики из других стран, которые хотят воевать с Россией «до последнего украинца».

Ранее Украине посоветовали «не обманываться» из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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