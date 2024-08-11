Украине посоветовали «не обманываться» из-за атаки ВСУ на Курскую область

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке призвал не обманываться насчет атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Донецке, Луганске или Запорожье?» — написал он.

Эксперт призвал «не обманывать себя». Украине придется отступить из России. Может быть, не сразу, но точно в контексте мирных переговоров и под международным давлением, заявил он.

«В этом отношении стратегия завоевания российского региона остается крайне рискованной. И мы надеемся, что это лишь отвлекающий маневр перед освобождением юга и востока Украины», — написал Репке.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее над Курской областью сбили украинские ракеты.