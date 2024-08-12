Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии проведет встречу с Шойгу

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии проведет рабочую встречу с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу в понедельник. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«Планируется, что 12 августа состоится также рабочая встреча Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

11 августа в белорусском МИД заявили, что страна может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев продолжит провокации. 9 августа группа запущенных с территории украинского государства беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили дроны.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».