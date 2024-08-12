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В Японии рассказали, как можно было избежать конфликта на Украине

Того: конфликта на Украине не было бы, если бы США думали о безопасности

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинского конфликта удалось бы избежать, если бы США думали о безопасности Европы после распада СССР. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.

«Если бы Америка тогда подумала не о своей исключительности, а о том, как ощущает себя проигравший (речь о распаде СССР — прим. ред.)… тогда США смогли бы думать о безопасности в Европе не с позиции «кто не с нами, тот будет повержен», а с позиции реализма», — подчеркнул он.

По словам Того, США могли бы посмотреть на мир «глазами проигравшего» в годы после распада Советского Союза, когда у американцев возникло ощущение американской исключительности. В случае, если бы Вашингтон мог думать о проблемах безопасности других стран, нынешнего украинского конфликта не было бы, добавил политик.

До этого Того заявил, что Украина может распасться на три части, если не будет мирных переговоров.

Ранее в США рассказали, что ждет Зеленского при отказе говорить с РФ.

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