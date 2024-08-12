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МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области

МИД КНР: Китай призывает к деэскалации ситуации в Курской области

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Global Look Press

Китай обратил внимание на сложившуюся в Курской области ситуацию, Пекин призывает стороны конфликта к деэскалации. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.

«Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня», — отметили в ведомстве.

Власти КНР обратили внимание на атаку подразделений ВСУ на территорию Курской области и следят за ситуацией, добавили в министерстве.

12 августа генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что количество уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении достигло рекорда с начала специальной военной операции.

Он отметил, что за последние сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» в сотрудничестве с 2-й бригадой спецназа и Силами специальных операций министерства обороны России уничтожили 1 танк, 7 единиц БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин различных моделей, 1 грузовой автомобиль, 1 микроавтобус, 9 пикапов, орудие Д-30, а также станцию РЭР «Пластун».

Ранее в Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

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