Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

ТСН: в украинском городе Сумы прогремели взрывы

close
100%
Reuters

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Никаких подробностей инцидента не приводится.

В настоящее время в Сумской области звучат сирены воздушной тревоги.

11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области. По его словам, там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяются для заброски диверсионных групп и эвакуации военных. Он добавил, что аэродром используется для обучения управлению иностранной военной техникой.

7 августа Лебедев информировал о том, что в Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью свыше 400 человек попало под удар ВС РФ. Также целью атаки стал украинский склад с боеприпасами, отмечал подпольщик.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что в ответ на попытку вторжения ВСУ в Курскую область российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и технике армии Украины в Сумской области. Атакам подверглись места дислокации украинских войск у населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Хотень, Храповщина, Беловоды и Басовка.

Ранее в Сумской области поразили пусковые установки ВСУ и уничтожили РЛС ЗРК Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами