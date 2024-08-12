В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Никаких подробностей инцидента не приводится.

В настоящее время в Сумской области звучат сирены воздушной тревоги.

11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области. По его словам, там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяются для заброски диверсионных групп и эвакуации военных. Он добавил, что аэродром используется для обучения управлению иностранной военной техникой.

7 августа Лебедев информировал о том, что в Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью свыше 400 человек попало под удар ВС РФ. Также целью атаки стал украинский склад с боеприпасами, отмечал подпольщик.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что в ответ на попытку вторжения ВСУ в Курскую область российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и технике армии Украины в Сумской области. Атакам подверглись места дислокации украинских войск у населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Хотень, Храповщина, Беловоды и Басовка.

Ранее в Сумской области поразили пусковые установки ВСУ и уничтожили РЛС ЗРК Patriot.