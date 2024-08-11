Байден назвал причину выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что вышел из борьбы за высший государственный пост, чтобы не навредить коллегам по Демократической партии на выборах в Конгресс США.

«Посмотрите, все опросы показывали, что гонка шла ноздря в ноздрю, и мы бы довели ее до победного конца. Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате [Конгресса США] решили, что я могу навредить им на их выборах», — сказал Байден.

Президент добавил, что, если бы он остался в гонке, это могло бы стать темой для обсуждения. Кроме того, по словам Байдена, когда он избирался впервые, он думал о себе как о президенте переходного периода.

«Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно даже говорить об этом», — сказал американский лидер.

Байден подчеркнул, что его главной целью было «сохранить демократию» и добиться победы демократов над кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Выборы главы США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в ЕС призывали подготовить экономику к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.