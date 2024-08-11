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Британский аналитик рассказал об «огромных потерях» ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области

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Reuters

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в ходе атаки на Курскую область. Соответствующая видеозапись появилась в его блоге на YouTube.

По его словам, в ходе атаки на российский регион ВСУ «понесли очень тяжелые потери». Об этом заявляют и на Украине, указал Меркурис.

До этого бойцы Росгвардии уничтожили в Суджанском районе Курской области технику и три десятка солдат Вооруженных сил Украины. Они приняли решение с помощью ударного беспилотного летательного аппарата нанести удар. В результате атаки были уничтожены танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак», а также 12 человек личного состава противника.

Позднее росгвардейцы обнаружили в лесополосе оборудованные позиции солдат ВСУ. Расчетом беспилотников было уничтожено еще до двух десятков военных противника.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои с ВСУ идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. На следующий день, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.

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