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В Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область

The Spectator: ВС Украины лишь ухудшили свое положение атакой на Курскую область

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Курскую область лишь ухудшили свое положение. Такую оценку дает британский журнал The Spectator.

В материале указывается, что американские бронетранспортеры Stryker, задействованные в атаке на российский регион, могли пригодиться «при отчаянной обороне» в Донбассе, в том числе в Часовом Яре. Также отмечается, что ВСУ стремительно теряют людей и технику.

По данным издания, авиация ВС РФ и боеприпасы «Ланцет» продолжают наносить урон по линиям снабжения Украины. По мнению авторов материала, в атаке на Курскую область мало смысла, так как для удержания территорий нужно больше личного состава, в то время как Россия обладает большими резервами.

Также, говорится в тексте, на фоне событий в Курской области ВС РФ продолжают развивать успехи в Донбассе.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее экс-военный США заявил, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта.

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