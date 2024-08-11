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В США назвали опасные последствия атаки ВСУ на Курскую область

Fox News: атака ВСУ на Курскую область может перерасти в конфликт в Европе

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области увеличивает рост эскалации и рискует вовлечь Соединенные Штаты и НАТО в масштабный конфликт в Европе. Такое мнение высказала стратегический аналитик военной разведки Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

По ее словам, на фоне «существенного неравенства боевого потенциала в пользу России на поле боя», ВСУ переходят на «нетрадиционные методы ведения боевых действий», пытаясь перенести конфликт на территорию России. Кроме того, подобными атаками Владимир Зеленский намерен усилить позиции на потенциальных мирных переговорах с Москвой, считает эксперт.

Коффлер также напомнила, что в СМИ уже появляется информация о том, что за операцией в российском регионе могли стоять Соединенные Штаты.

«Так что порочный круг будет продолжаться, принося все больше разрушений и увеличивая риск эскалации в более масштабную войну в Европе, в которую могут быть втянуты НАТО и США», — указала она.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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