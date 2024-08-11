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В Германии предрекли войну с Россией через пять лет

Командующий бундесвера в Гамбурге Гисс: ФРГ грозит война с Россией через 5 лет

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Германия должна готовиться к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться через пять лет. С таким мнением выступил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в беседе с Welt.

Он указал на свои «внутренние часы как солдата», которые говорят о том, что через пять лет ФРГ должна быть «достаточно устойчива в социальном плане» для противодействия внешней военной угрозе со стороны России.

По словам Гисса, вся страна должна быть готова к войне, поскольку это важная задача для политики, бундесвера, бизнеса и общественности в широком смысле.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины.

Глава МИД ФРГ отметила, что оборонная политика континента должна быть «точно настроена на реальность» того, что Москва якобы представляет угрозу для его безопасности. По ее словам, Германия как самая крупная страна Евросоюза несет особую ответственность в этом вопросе.

Ранее в МИД России ответили президенту ФРГ на слова о возвращении войны в Европу.

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