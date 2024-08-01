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В МИД России ответили президенту ФРГ на слова о возвращении войны в Европу

Захарова ответила президенту ФРГ на слова о возвращении войны в Европу

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который обвинял российского лидера Владимира Путина в разжигании конфликта на Украине.

«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы», — написала она.

Также она отметила, что Штайнмайер лично поощрял Украину к срыву Минских соглашений, в чем призналась экс-канцлер Ангела Меркель. Также Захарова заявила, что Германия спонсирует госперевороты на Украине и поставляет оружие Киеву.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Государственного совета Китая Ли Цян отказался от встречи с вице-премьером, министром экономики Германии Робертом Хабеком. До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ждал на вершине трапа самолета при 30-градусной жаре, пока его официально встретят в аэропорту Дохи.

Ранее Зеленский встретился с президентом Германии.

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